Игроки СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от "Сочи"

В пятницу петербургская команда проиграла сочинцам со счетом 1:2

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Игроки петербургского СКА второй раз в сезоне-2025/26 провели закрытое собрание без главного тренера Игоря Ларионова, передает корреспондент ТАСС. В пятницу команда проиграла "Сочи" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

После встречи журналисты ожидали привычное общение с игроками СКА в раздевалке дольше обычного, около 20 минут. Пресс-служба клуба объяснила задержку собранием, которое провели игроки команды сразу после поражения.

После 44 матчей СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. "Сочи" расположился на 10-й строчке с 34 очками в 43 матчах.