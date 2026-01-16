Словенцы и черногорцы установили рекорд результативности на ЧЕ по гандболу

Команды на двоих забили 81 гол

Игроки сборной Словении © AP Photo/ Brian Inganga

ТАСС, 16 января. Сборные Словении и Черногории установили рекорд результативности за один матч на чемпионатах Европы по гандболу, забив на двоих 81 мяч в игре группового этапа. Турнир проходит в Дании, Норвегии и Швеции.

Встреча завершилась победой словенской команды со счетом 41:40. В предыдущем самом результативном матче чемпионатов Европы было забито 77 мячей. В 2016 году сборная Белоруссии обыграла команду Исландии (39:38).

Матч словенцев и черногорцев также стал самым результативным в истории основных этапов крупных турниров (Олимпиад, чемпионатов мира и чемпионатов Европы). На чемпионате мира 2003 года сборные России и Румынии забили 80 голов. Россияне одержали победу со счетом 42:38.

Сборные России и Белоруссии с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.