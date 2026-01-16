Генменеджер "Вашингтона" заявил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее

Контракт 40-летнего хоккеиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Крис Патрик разговаривал с российским нападающим Александром Овечкиным, но не обсуждал его будущее в клубе. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщает журналистка Сэмми Силбер.

По информации источника, Патрик заявил, что Овечкин сосредоточен на краткосрочной перспективе. Контракт 40-летнего россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.