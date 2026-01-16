Sportsnet: клуб НХЛ "Рейнджерс" не будет предлагать Панарину новый контракт

Соглашение российского нападающего с клубом рассчитано до конца текущего сезона

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" не будет предлагать новый контракт российскому нападающему Артемию Панарину. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

Действующее соглашение 34-летнего форварда с "Рейнджерс" рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее в пятницу генеральный менеджер "Рейнджерс" Крис Друри заявил, что клуб может расстаться с некоторыми игроками, которые выступали за команду на протяжении долгих лет. По информации источника, перед этим Панарину сообщили, что клуб не будет предлагать ему новое соглашение и готов сотрудничать с игроком и его агентом Полом Теофаносом для обмена в другую команду. В действующем контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен.

Панарин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Форвард в составе клуба в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 601 очко (202 шайбы + 399 результативных передач) в 477 матчах. Ранее в НХЛ он также играл за "Коламбус" и "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

"Рейнджерс" после 48 игр набрали 46 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нью-Йорка потерпела пять поражений подряд.