Хоккеистов Каблукова и Каменева внесли в базу "Миротворца"

Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении спецоперации, а также присутствие на региональном этапе футбольного детского фестиваля "Чемпионат победителей"

Владислав Каменев и Илья Каблуков © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 17 января. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Каблуков и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев внесены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции, а также присутствие на региональном этапе футбольного детского фестиваля "Чемпионат победителей".

Каменеву 29 лет. В настоящее время нападающий временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за московский ЦСКА, петербургский СКА и магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге играл за "Нэшвилл" и "Колорадо".

Каблукову 37 лет. Он выступает за китайский клуб КХЛ "Шанхай Дрэгонс". Нападающий является трехкратным обладателем Кубка Гагарина - дважды в составе петербургского СКА, один раз - омского "Авангарда".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.