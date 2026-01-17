Умер президент итальянского футбольного клуба "Фиорентина"
Редакция сайта ТАСС
05:43
РИМ, 17 января. /ТАСС/. Президент итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Рокко Коммисо умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что функционер умер после продолжительной болезни. Клуб сообщил, что тренировочный центр "Фиорентины" "Виола Парк" получит имя Коммисо.
Коммисо приобрел "Фиорентину" и стал ее президентом в 2019 году. После этого клуб дважды выходил в финал Лиги конференций (2023, 2024) и один раз - в финал Кубка Италии (2023).