Умер президент итальянского футбольного клуба "Фиорентина"

При нем команда дважды выходила в финал Лиги конференций и один раз - в финал Кубка Италии

Президент "Фиорентины" Рокко Коммисо © Gabriele Maltinti/ Getty Images

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Президент итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Рокко Коммисо умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что функционер умер после продолжительной болезни. Клуб сообщил, что тренировочный центр "Фиорентины" "Виола Парк" получит имя Коммисо.

Коммисо приобрел "Фиорентину" и стал ее президентом в 2019 году. После этого клуб дважды выходил в финал Лиги конференций (2023, 2024) и один раз - в финал Кубка Италии (2023).