Теннисистку Мирру Андрееву включили в новый международный допинг-пул

ITF в 2026 году сократила представительство россиян в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования до 16 человек

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Победительница турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде Мирра Андреева вошла в новый регистрируемый пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF). Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

ITF в 2026 году сократила представительство россиян в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования до 16 человек.

Читайте также Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Аделаиде

В настоящее время под пристальным международным контролем находятся Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Елизавета Демина, Анна Калинская, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Даниил Медведев, Иван Михайлюк, Дарья Мишина, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, Людмила Самсонова, Оксана Селехметева, Диана Шнайдер и Арина Вараксина.

Выбыли из пула Эрика Андреева и Роман Сафиуллин. Селехметева не присутствовала в предыдущем списке ITF, но была внесена в новый.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.