Спортсмен из Якутии стал победителем марафона на полюсе холода в Оймяконе

Леонид Зыков установил рекорд, преодолев дистанцию 42,2 км за 2 часа 58 минут

Редакция сайта ТАСС

Участники марафона "Полюс холода – Оймякон" © Вадим Скрябин/ ТАСС

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Уроженец Якутии Александр Моедо стал абсолютным победителем экстремального забега "Полюс холода Оймякон" на дистанции 50 км. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В Оймяконе финишировал марафон "Полюс холода". Сегодня ранним утром при минус 41 градусе на старт вышли ровно 50 смельчаков: 11 женщин и 39 мужчин из разных уголков России и Беларуси. Воздух сухой и острый, как лезвие: каждый вдох режет легкие, каждый выдох мгновенно кристаллизуется в иней. Здесь 42,2 км и 50 км - это долгий поединок с холодом. Абсолютным победителем марафона на 50 км стал якутянин Александр Моедо - он преодолел дистанцию за 3 часа 28 минут", - написал Николаев.

Рекорд установил якутянин Леонид Зыков, преодолев дистанцию 42,2 км за 2 часа 58 минут.

VII Экстремальный марафон "Полюс холода Оймякон" прошел в Якутии 16 и 17 января. В первый день спортсмены вышли на дистанции 5, 10, 15 и 21,1 км. Короткие дистанции пробежали 49 спортсменов из Якутии и других регионов страны, а также представитель Японии.

В 2026 году регистрацию прошли 96 человек, четверо из них заявились на две дистанции, поэтому всего пробежали 100 человек. Помимо россиян, участие приняли также спортсмены из Белоруссии и Японии.

Оймяконский район известен своими низкими температурами. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.