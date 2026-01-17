Чесноков считает, что Андреевой будет сложно на Australian Open

Россиянка в субботу провела финальный матч турнира в Аделаиде

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россиянке Мирре Андреевой будет тяжело физически на Australian Open после финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Андреева победила представительницу Канады Викторию Мбоко в финале турнира в Аделаиде со счетом 6:3, 6:1.

"Андреевой будет очень тяжело физически на Australian Open. Сегодня суббота, Australian Open начинается уже в воскресенье, даже если матч Мирры поставят на вторник, до Мельбурна надо еще добраться, восстановиться, немного потренироваться, привыкнуть к кортам. Это все очень непросто", - сказал Чесноков.

Australian Open пройдет с 18 по 31 января. В первом круге Андреева сыграет против хорватки Донны Векич.