Лыжник Волков оспорит в CAS отказ в предоставлении нейтрального статуса

Причиной отказа в нейтральном статусе стал положительный результат сданной в 2022 году допинг-пробы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Волков оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) об отказе в предоставлении нейтрального статуса. Об этом спортсмен сообщил телеканалу "Матч ТВ".

Лыжник сообщил, что причиной отказа в нейтральном статусе стал положительный результат сданной в 2022 году допинг-пробы, за что он получил шестимесячную дисквалификацию. Спортсмен заявил, что попросил FIS указать пункт в правилах, согласно которому ему должны отказать в нейтральном статусе на данных основаниях, однако не получил ответа.

"Я хотел урегулировать вопрос другим путем, но, к сожалению, срок, который у меня был, чтобы подать апелляцию, исходил, мне пришлось обратиться в CAS. Я подал исковое заявление на решение об отказе в нейтральном статусе. Скорее всего, решение по моему нейтральному статусу будет в марте. Для меня важен момент справедливости, я хочу отстаивать свое честное имя. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы мне по тем правилам, которые описаны в документе, было отказано", - сказал Волков.

Волкову 24 года, он является мастером спорта РФ. Единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от FIS, являются Дарья Непряева и Савелий Коростелев.