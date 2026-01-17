РУСАДА в 2025 году получило 204 запроса на употребление запрещенных лекарств

В декабре в РУСАДА поступило 26 запросов на оформление терапевтического использования

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре получило от спортсменов 26 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В декабре в РУСАДА поступило 26 запросов на оформление терапевтического использования, 21 из ранее поданных был одобрен", - сказала собеседница ТАСС. Всего за 12 месяцев 2025 года РУСАДА получило 204 запроса, одобрило 151.

В 2024 году в Российское антидопинговое агентство поступил 141 запрос на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2023-м - 117, в 2022-м - 78.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.