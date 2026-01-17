Чемпион Европы штангист-супертяжеловес Ловчев завершил спортивную карьеру

36-летний спортсмен признался, что к такому решению его подтолкнул возраст

Редакция сайта ТАСС

Алексей Ловчев © EPA/ LARRY W. SMITH

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер мирового первенства - 2013 по тяжелой атлетике в супертяжелом весе россиянин Алексей Ловчев завершил карьеру спортсмена. Об этом он рассказал ТАСС.

Ловчеву 36 лет, в 2015 году он выиграл чемпионат мира в США, однако позднее его результат был аннулирован из-за допингового скандала и спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию.

"Я принял решение завершить свою спортивную карьеру, - заявил Ловчев. - К сожалению, возраст подошел, наподнимал я килограммов за свою жизнь. Сейчас здоровье должно быть на первом плане, скажем так. Поэтому решил, что хватит, пора уже. Рано или поздно это надо было сделать".

"Я никуда не ушел из тяжелой атлетики, тренирую сейчас ребят в частном порядке, так сказать", - добавил собеседник ТАСС.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста.

"Моя карьера не очень сложилась, она могла быть намного лучше. К сожалению, я оказался не в то время и не в том месте", - заключил Ловчев, последний раз принимавший участие в соревнованиях в июне 2024 года, когда на Играх БРИКС в Казани стал серебряным призером.