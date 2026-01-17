Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб

Футболист выразил надежду, что возглавляющий "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий вернется в Россию

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба исключил переход в китайский футбольный клуб. Об этом Дзюба рассказал ТАСС.

С 2023 года главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа" является Леонид Слуцкий, с которым Дзюба работал в сборной России.

"В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб, увеличит свой рекорд, по-моему, среди тренеров, - сказал Дзюба. - Здесь будет выигрывать. Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется".

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист является воспитанником московского "Спартака", также играл за петербургский "Зенит", с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два - кубка страны, четыре - суперкубка. Также выступал за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал", турецкий "Адана Демиспор" и московский "Локомотив".