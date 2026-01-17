Британский посол выразила сожаление из-за невыдачи виз Акоповой и Рахманину

Карина Акопова и Никита Рахманин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Посол Великобритании в Армении Александра Коул выразила сожаление из-за невыдачи виз представляющим Армению фигуристам Карине Акоповой и Никите Рахманину. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее Акопова в соцсетях сообщила, что британское посольство в Армении не выдало ей и Рахманину визы для участия в чемпионате Европы, который проходит в Шеффилде. Фигуристка сообщила, что представительство Великобритании не ответило на запрос выступающих в парном катании спортсменов на получение виз.

"С сожалением узнала, что фигуристы из Армении пропустят чемпионат Европы в Шеффилде. Могу только представить степень их разочарования", - написала Коул.

Акоповой 22 года, Рахманину 26 лет. До 2024 года пара представляла Россию, с 2025 года фигуристы выступают за Армению. В декабре 2025 года пара выиграла чемпионат Армении.