В ISU отказались назвать дату рассмотрения вопроса о допуске юниоров из России

14 января стало известно, что ISU не рассматривал данный вопрос на совете, который проходил днем ранее

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до турниров среди юниоров в подходящее для этого время, которое определит сама организация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

"Решения относительно допуска спортсменов к соревнованиям ISU остаются делом совета ISU. Совет ознакомлен с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно допуска спортсменов к соревнованиям, и можно ожидать, что он рассмотрит их в надлежащее время", - говорится в сообщении.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. При этом в заявлении МОК подчеркивалось, что рекомендации от 28 марта 2023 года по участию взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и будут пересматриваться по мере необходимости.