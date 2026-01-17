"Барыс" обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ впервые с 2017 года

Встреча завершилась со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Барыса" © Валерия Калугина/ ТАСС

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Казахстанский "Барыс" со счетом 3:1 победил московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 545 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайс Томпсон (14-я минута) и Майкл Веккьоне (54, 60). У ЦСКА гол забил Максим Соркин (57).

Для "Барыса" это первая победа над ЦСКА на своем льду с 5 ноября 2017 года. Та встреча завершилась со счетом 5:3. После этого соперники встречались в Казахстане семь раз, в которых постоянно побеждал московский клуб. При этом "Барыс" за этот период четыре раза переиграл ЦСКА на выезде.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 48 матчах. "Барыс", прервавший серию из пяти поражений, идет 10-м на Востоке с 39 очками после 48 игр. В следующем матче ЦСКА примет "Барыс" 22 января. Казахстанский клуб 20 января встретится на выезде с тольяттинской "Ладой".