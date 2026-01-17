Бородавко не считает трагичным непопадание Большунова в финал спринта

Победителем гонки на этапе Кубка России в Казани стал Александр Терентьев

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Непопадание трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в финал спринта на этапе Кубка России в Казани не является трагедией. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В полуфинальном забеге Большунов занял пятое место и не смог выйти в финал. Победителем гонки стал Александр Терентьев.

"Спринтерская гонка получилась очень интересной. Сразу четыре человека боролись за медали до самого финиша, и победу одержал один из наших сильнейших спринтеров - Александр Терентьев. Что касается Александра Большунова, то непопадание в финал не стало трагичным для него, так как после болезни ему не хватило скоростной подготовки", - сказал Бородавко.

Этап Кубка России в Казани завершится 18 января.