"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Этот матч стал первым после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

© Michael Regan/ Getty Images

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 одержал победу над "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Авторами забитых мячей стали Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76). Судьи отменили три гола "Манчестер Юнайтед" из-за офсайда.

"Манчестер Юнайтед" провел первый матч после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера. Англичанин возглавил команду 13 января, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Каррик стал первым главным тренером "Манчестер Юнайтед", дебют которого пришелся на манчестерское дерби.

5 января пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" покинул португалец Рубен Аморим. В двух предыдущих матчах исполняющим обязанности главного тренера был шотландец Даррен Флетчер. При нем команда сыграла вничью с "Бёрнли" (2:2) в матче чемпионата Англии и вылетела из Кубка Англии, проиграв "Брайтону" (1:2).

Ранее Каррик дважды был исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" - в 2018 году после ухода Жозе Моуринью и в 2021 году после отставки Уле-Гуннара Сульшера, в штабе которого специалист работал. В качестве игрока в составе "Манчестер Юнайтед" Каррик пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" - 4-е. На счету команд 43 и 35 очков соответственно. В следующем туре "Манчестер Сити" 24 января примет "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" днем позднее сыграет в гостях против лидера чемпионата "Арсенала".