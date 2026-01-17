Футболист Зделар рассказал, как покинул московский ЦСКА

В феврале 2025 года серб перешел в "Зенит"

Саша Зделар и Эсекьель Барко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 17 января. Сербский полузащитник Саша Зделар считает, что больше не входил в планы московского футбольного клуба ЦСКА, поэтому руководство не предложило ему новый контракт. Об этом Зделар рассказал "Спорт-Экспрессу".

Зделар перешел из ЦСКА в "Зенит" в феврале прошлого года, петербургскую команду он покинул в августе.

"ЦСКА не предложил мне новый контракт. А я не хотел тянуть до конца сезона и находиться в режиме неопределенности. В итоге на меня вышел "Зенит" с соглашением, рассчитанным на полтора года, и я принял их предложение", - сказал Зделар.

Сербский полузащитник понимал, что петербургский клуб является принципиальным соперником для ЦСКА, но не дождался активных действий со стороны армейцев по новому соглашению. "И, так как, видимо, уже не входил в планы клуба, принял решение уйти", - заключил футболист.

Зделару 30 лет, он выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России. В составе сборной Сербии Зделар появлялся на поле в 9 матчах.