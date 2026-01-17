Бородавко: лыжница Баранова не оставила шансов соперницам в спринте

Второе место на этапе Кубка России в Казани заняла Наталья Крамаренко, третьей стала Елизавета Пантрина

Алена Баранова © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Алена Баранова уверенно выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и не оставила шансов соперницам. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Баранова в финале показала результат 3 минуты 22,77 секунды. Второе место с отставанием 2,70 секунды заняла Наталья Крамаренко, третьей стала Елизавета Пантрина (отставание 3,31 секунды).

"Хочу поздравить Алену Баранову с очень уверенной победой. Она проделала хорошую работу и не оставила своим соперницам никаких шансов. Если сравнить с квалификацией, то Алена существенно сумела улучшить время прохождения трассы по сравнению с квалификацией. Хорошо выступила Наталья Крамаренко, которая высоко была в квалификации и в финале сумела занять второе место в борьбе с Елизаветой Пантриной", - сказал Бородавко.

Этап Кубка России в Казани завершится 18 января.