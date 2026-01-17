Ольховский назвал необычным дуэт теннисисток Александровой и Уильямс

В первом круге Australian Open спортсменки сыграют с Эмилианой Аранго и Эльзой Жакмо

Екатерина Александрова © Sarah Reed/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дуэт россиянки Екатерины Александровой и победительницы 7 турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14 в парном американки Винус Уильмс является необычным. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Уильямс и Александрова заявились на Australian Open. В первом круге они сыграют с колумбийкой Эмилианой Аранго и француженкой Эльзой Жакмо.

"Это совершенно необычный дуэт. Я совершенно не понимаю, чего хочет сейчас Винус Уильямс - просто поиграть, кого-то обыграть. Она достигла в теннисе всего, что только можно пожелать, но я считаю, что сейчас она не готова достигать каких-то результатов. Конечно, интересно будет посмотреть на них в паре с Александровой, но чего-то большого я от них не жду", - сказал Ольховский.

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.