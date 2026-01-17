Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Санкции сроком на 10 лет также вводятся против главы ПКР Павла Рожкова, Федерации компьютерного спорта России и ее президента Дмитрия Смита, боксера Якова Букина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта России.

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, рестрикции включают 17 видов ограничений, в том числе блокировку активов, прекращение спортивных контактов, аннулирование официальных визитов и переговоров. Кроме того, ПКР и федерация бессрочно лишаются государственных наград Украины.

Санкции сроком на 10 лет также вводятся против трех физических лиц: президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, президента ПКР Павла Рожкова, а также боксера Якова Букина. В их отношении предусмотрено по 18 ограничительных мер, включая блокировку активов, ограничение торговых операций и запрет въезда, а также бессрочное лишение наград.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.