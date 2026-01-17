ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние паралимпийские виды спорта

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Санкции сроком на 10 лет также вводятся против главы ПКР Павла Рожкова, Федерации компьютерного спорта России и ее президента Дмитрия Смита, боксера Якова Букина
Редакция сайта ТАСС
15:14
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта России.

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, рестрикции включают 17 видов ограничений, в том числе блокировку активов, прекращение спортивных контактов, аннулирование официальных визитов и переговоров. Кроме того, ПКР и федерация бессрочно лишаются государственных наград Украины.

Санкции сроком на 10 лет также вводятся против трех физических лиц: президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, президента ПКР Павла Рожкова, а также боксера Якова Букина. В их отношении предусмотрено по 18 ограничительных мер, включая блокировку активов, ограничение торговых операций и запрет въезда, а также бессрочное лишение наград.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы. 

Зеленский, Владимир АлександровичЛетние паралимпийские виды спортаРожков, Павел Алексеевич