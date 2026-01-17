Футболисты "Реала" выиграли первый матч под руководством Арбелоа

Мадридская команда обыграла "Леванте" со счетом 2:0

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа и нападающий "Реала" Килиан Мбаппе © Angel Martinez/ Getty Images

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Леванте" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, пенальти) и Рауль Асенсио (65).

"Реал" провел второй матч под руководством Альваро Арбелоа. Испанец возглавил команду 12 января, сменив на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. В первой игре с Арбелоа игроки "Реала" проиграли в 1/8 финала Кубка Испании "Альбасете" (2:3), который выступает во втором по силе дивизионе национального первенства. 17 января Арбелоа исполнилось 43 года.

На счету "Реала" стало 48 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от "Барселоны" на 1 балл. Каталонский клуб проведет свою игру 20-го тура в воскресенье в гостях против "Реал Сосьедад". "Леванте" располагается на предпоследней, 19-й строчке с 14 очками.

В следующем туре "Реал" 24 января на выезде встретится с "Вильяерралом", "Леванте" днем ранее примет "Эльче".