Хоккеисты "Торпедо" в третий раз за сезон обыграли "Спартак"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Торпедо" © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 1:0 победило московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 10 813 зрителей.

Единственный гол на 29-й минуте забил Глеб Пугачев. На матче был установлен рекорд посещаемости текущего сезона КХЛ для игр, прошедших в Москве.

Игроки "Торпедо" в третий раз по ходу нынешнего регулярного чемпионата переиграли "Спартак". В сентябре нижегородский клуб одолел соперника на выезде (4:3 в овертайме), в ноябре - дома (4:3). В январе красно-белые взяли верх над "Торпедо" на чужом льду (7:6).

"Торпедо" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 46 матчах. "Спартак" располагается на 8-й позиции с 51 очком после 45 проведенных встреч. В следующем матче "Торпедо" 19 января на выезде встретится с ярославским "Локомотивом", "Спартак" днем позднее проведет гостевую игру против китайского "Шанхай Дрэгонс", который проводит домашние встречи в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене".