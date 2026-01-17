Аль-Аттия в шестой раз стал победителем "Дакара" в зачете внедорожников

Соревнования прошли в Саудовской Аравии

ТАСС, 17 января. Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия выиграл общий зачет среди внедорожников на ралли-рейде "Дакар". Соревнования проходили в Саудовской Аравии.

Аль-Аттия преодолел 13 этапов за 48 часов 56 минут 53 секунды. Второе место занял испанец Нани Рома (отставание 9 минут 42 секунды). Тройку лидеров замкнул швед Маттиас Экстрём (+14.33). Катарский спортсмен, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в стендовой стрельбе, в шестой раз стал победителем "Дакара".

В зачете мотоциклов победу одержал аргентинец Лусиано Бенавидес, опередивший в общей классификации американца Рики Брабека на 2 секунды. В зачете мотовездеходов выиграл литовец Рокас Бацюшка, в классе автомобилей - представитель Саудовской Аравии Ясир Сейдан, в категории серийных мотовездеходов - американец Брок Хегер, в классе грузовиков - литовец Вайдотас Жала.

Ралли-марафон "Дакар" прошел в 48-й раз. Саудовская Аравия принимала его в 7-й раз. До этого гонка с 2009 года проходила в Южной Америке. С 1979 года ралли-марафон финишировал или начинался в столице Сенегала Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). Экипажи российской команды "Камаз-мастер" не принимают участия в ралли из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.