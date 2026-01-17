Смит считает санкции от Зеленского знаком качества своей работы

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Федерации компьютерного спорта России и ее президента Дмитрия Смита

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит © Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Санкции со стороны Владимира Зеленского являются знаком качества и подтверждением правильности работы для президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита. Об этом Смит рассказал ТАСС.

Ранее Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Федерации компьютерного спорта России и ее президента Смита.

"Санкции - это как лакмусовая бумажка. Раз Украина посчитала необходимым ввести их персонально против меня, значит, все эти годы я двигался в правильном направлении и действительно мешаю тем, кому невыгодно развитие российского общества и киберспорта. Я рад, что мои действия в поддержку отрасли и спортсменов "оценили", что попытались помешать административными мерами. Для меня это как знак качества: если бы работа Федерации компьютерного спорта России ничего не значила, никто бы не тратил ресурсы на подобные решения", - сказал Смит.

"Отдельно хочу отметить, что Федерация компьютерного спорта России сегодня представлена в четырех исторических регионах нашей страны - Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, и это результат системной работы команды единомышленников. Гордость за этот результат гораздо важнее любых внешних ограничений, а санкции лишь добавляют мотивации продолжать делать свое дело и развивать киберспорт в России дальше", - добавил Смит.