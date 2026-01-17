Минское "Динамо" в пятый раз подряд победило московское "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу белорусской команды

Вратарь минского "Динамо" Зак Фукале © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 3:2 одержало победу над московским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 193 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (50-я минута), Виталий Пинчук (51) и Вадим Мороз (55). У проигравших отличились Ансель Галимов (36) и Игорь Ожиганов (54).

Для минского "Динамо" это пятая подряд победа над соперником из Москвы. Бело-голубые в последний раз смогли обыграть минчан 22 ноября 2024 года, встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 4:3. После этого минская команда трижды была сильнее на своем льду и дважды - на выезде. В нынешнем сезоне минское "Динамо" победило москвичей три раза.

Минское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 61 очком в 45 матчах. Московское "Динамо" идет на 5-й позиции, набрав 55 очков после 46 игр. В следующем матче минчане сыграют в гостях против петербургского СКА, московский клуб примет лидера конференции череповецкую "Северсталь". Обе встречи состоятся 19 января.