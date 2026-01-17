Саночница Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы

Соревнования проходят в Германии

Дарья Олесик © AP Photo/ Seth Wenig

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Дарья Олесик стала 12-й по итогам чемпионата Европы по санному спорту. Соревнования проходят в Германии.

По итогам двух попыток Олесик показала результат 1 минута 23,823 секунды. Победительницей стала немка Мерле Фребель, которая опередила россиянку на 0,956 секунды.

В мужских соревнования победу одержал австриец Йонас Мюллер - 1 минута 24,549 секунды. Россиянин Матвей Пересторонин занял 13-е место, уступив победителю 1,297 секунды.

Чемпионат Европы совмещен с этапом Кубка мира и завершится 18 января.