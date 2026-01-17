Агент Маркиньоса назвал спекуляцией информацию об уходе из "Спартака"

Бразилец выступает за "Спартак" с 2024 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Маркиньос © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 17 января. Информация об уходе из московского футбольного клуба "Спартак" бразильского полузащитника Маркиньоса является спекуляцией. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил агент игрока Александер Саму.

Ранее портал Maxbetsport сообщил, что сербская "Црвена Звезда", которую возглавляет бывший тренер "Спартака" Деян Станкович, сделала московскому клубу предложение о покупке Маркиньоса.

"Станковичу действительно нравится, как играет Маркиньос. "Црвена" заинтересована в его подписании, но на данный момент это всего лишь спекуляции. Маркиньос счастлив в "Спартаке", а также очень здорово адаптировался", - сказал Саму.

Маркиньосу 26 лет, он выступает за "Спартак" с 2024 года. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. Ранее Маркиньос играл под руководством Станковича в венгерском "Ференцвароше".