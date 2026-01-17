Умер бывший футболист "Локомотива" Артур Шамрин

Ему было 56 лет

Артур Шамрин, 1987 год

ТАСС, 17 января. Бывший футболист московского "Локомотива" Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба липецкого "Металлурга", в котором он начал профессиональную карьеру.

Отмечается, что в последнее время Шамрин болел, а также имел инвалидность по неврологии.

За "Локомотив" Шамрин выступал с 1990 по 1991 год. По ходу карьеры он также защищал цвета СКА из Одессы, майкопской "Дружбы" и "Красной Пресни". Играл во второй команде московского "Спартака" и привлекался к тренировкам с основным составом команды, когда главным тренером был Константин Бесков.