Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка Африки по футболу

В матче за третье место команда обыграла соперников из Египта

Игроки сборной Нигерии © AP Photo/ Themba Hadebe

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Сборная Нигерии обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Марокко.

В основное время команды не забили голов. В серии пенальти нигерийцы победили со счетом 4:2. За сборную Нигерии на турнире выступал бывший полузащитник московского ЦСКА Чидера Эджуке.

Сборная Нигерии в девятый раз стала бронзовым призером Кубка Африки, что является рекордом турнира. В последний раз команда становилась третьей по итогам соревнования в 2019 году, переиграв в матче за бронзовые медали соперников из Туниса (1:0).

Финал турнира пройдет 18 января. В матче за титул сыграют сборные Марокко и Сенегала, которые прежде побеждали в соревновании по разу. Лидирует по этому показателю команда Египта (7 раз).

В Кубке Африки участвуют 24 сборные. Матчи нынешнего турнира проходят в шести городах Марокко.