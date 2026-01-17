Bild: почти 50% немцев выступают за бойкот ЧМ при захвате США Гренландии

По данным опроса социологического института INSA по заказу газеты, 35% респондентов отвергают бойкот

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной Германии © Alexander Hassenstein/ Getty Images

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Почти половина немцев выступает за бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года, если США решат присоединить Гренландию силой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Согласно данным исследования, 47% участников утвердительно ответили за вопрос, должна ли Германия бойкотировать ЧМ-2026 в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами. 35% респондентов отвергают бойкот, еще 18% не смогли дать ответа. Опрос проводился 15-16 января. В нем приняли участие 1 002 человека.

Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Юрген Хардт заявил, что следует рассмотреть как крайнее средство бойкот чемпионата мира, с тем чтобы "образумить президента [США Дональда] Трампа в вопросе Гренландии".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.