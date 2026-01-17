Митч Лав стал главным тренером "Шанхай Дрэгонс"

Соглашение с канадцем рассчитано до конца сезона-2026/27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Канадец Митч Лав назначен на должность главного тренера китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. На этом посту Лав сменил своего соотечественника Жерара Галлана, об уходе которого было объявлено 13 января. Специалист принял решение сосредоточиться на полном восстановлении здоровья.

Лаву 41 год. Он играл в Северной Америке, но не выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), карьеру игрока завершил в 2011 году. После этого сосредоточился на тренерской работе, главным тренером работал в Американской хоккейной лиге (AHL) и Западной хоккейной лиге (WHL). В 2022 и 2023 годах был признан лучшим тренером сезона в AHL.

В 2023 году Лав вошел в тренерский штаб "Вашингтона" после приглашения от наставника столичной команды Спенсера Карбери. Однако в октябре его отстранили от работы из-за расследования, которая провела НХЛ. Отмечалось, что канадца обвинили в домашнем насилии. "Вашингтон" был последним местом работы Лава.

"Шанхай" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 45 матчах. Следующую игру китайский клуб проведет против московского "Спартака". Встреча пройдет 20 января на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге, где "Шанхай" проводит домашние игры в нынешнем сезоне.