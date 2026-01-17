Вэнс возглавит делегацию США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Вэнс и его жена Уша "возглавят делегацию", которая посетит церемонию в Милане 6 февраля. В делегацию также войдут госсекретарь США Марко Рубио и несколько американских спортсменов.

Ранее организаторы сообщили, что на церемонии открытия выступят американская певица Мэрайя Кэри и итальянский оперный певец Андреа Бочелли. Темой церемонии открытия станет "Гармония". Она пройдет одновременно сразу на четырех площадках, в том числе на стадионе "Сан-Сиро". Российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.