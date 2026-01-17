В FIB заявили, что готовы к обсуждению допуска российских юниоров

16 января прошло заседание исполкома Международной федерации хоккея с мячом

© Linnea Rheborg/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Исполком Международной федерации хоккея с мячом (FIB) открыт к рассмотрению вопроса о допуске российских спортсменов к юниорским турнирам и готов обсуждать его с соответствующими национальными федерациями. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Заседание исполкома FIB прошло 16 января.

"После тщательного обсуждения исполком пришел к выводу, что FIB открыта для начала конструктивного диалога с соответствующими национальными федерациями относительно участия молодых спортсменов в будущих мероприятиях организации. Международная федерация остается твердо привержена основополагающим принципам олимпийского движения и подтверждает, что открыта и будет оставаться открытой для своих членов", - говорится в сообщении.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. При этом в заявлении МОК подчеркивалось, что рекомендации от 28 марта 2023 года по участию взрослых спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе и будут пересматриваться по мере необходимости.

В 2022 году FIB по рекомендации МОК отстранила российские команды всех возрастов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Сборная России является 12-кратным чемпионом мира.