Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ с "Баффало"

"Миннесота" одержала победу в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Ethan Miller/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделал три результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало".

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме. Одна из результативных передач Капризова была сделана в эпизоде с победным голом, автором которого стал норвежский форвард Матс Цуккарелло.

Очки в завершившейся встрече набрали еще два российских нападающих "Миннесоты" - Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей, Данила Юров - ассистом в эпизоде с заброшенной шайбой Тарасенко.

"Миннесота" занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 49 матчах. "Баффало" располагается на 4-й позиции в Атлантическом дивизионе с 57 очками после 47 игр. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 20 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Торонто", "Баффало" 19 января встретится на выезде с "Каролиной".