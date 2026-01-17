Артем Дзюба стал капитаном "Акрона"

Ранее капитаном тольяттинской команды был Константин Савичев, который в зимнее трансферное окно перешел в московское "Торпедо"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 18 января. Нападающий Артем Дзюба стал капитаном тольяттинского футбольного клуба "Акрон". Об этом сообщил главный тренер команды Заур Тедеев, комментарий которого приводит пресс-служба "Акрона".

Ранее капитаном "Акрона" был Константин Савичев, который в зимнее трансферное окно перешел в московское "Торпедо".

"Что касается капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами, - сказал Тедеев. - Но то, что на сегодняшний день капитаном команды будет Дзюба, в этом нет никаких сомнений. Он в ряде матчей уже выводил команду и делал это достаточно успешно. Артем по духу своему лидер. Это тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов. Это самое главное для капитана".

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист начинал карьеру в московском "Спартаке", также играл за петербургский "Зенит", с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза - кубок страны, четыре - суперкубок. Также выступал за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал", турецкий "Адана Демиспор" и московский "Локомотив".