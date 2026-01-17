В Берлине в стычках перед матчем пострадали более 50 человек

Полицейским для разгона агрессивных болельщиков пришлось применить слезоточивый газ

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Беспорядки произошли перед футбольным матчем второй Бундеслиги между клубами "Герта" (Берлин) и "Шальке 04" (Гельзенкирхен). Пострадали как минимум 31 болельщик и 21 сотрудник правоохранительных органов.

"Еще до начала игры дело дошло до нападений отдельных групп фанатов на наших сотрудников", - сообщила в X полиция Берлина. У входа на Олимпийский стадион со стороны восточной трибуны в представителей правоохранительных органов летели различные предметы, включая части ограждения. Полицейским для разгона агрессивных болельщиков пришлось применить слезоточивый газ.

"По состоянию на текущий момент пострадали 21 сотрудник и 31 болельщик", - говорится в сообщении. Полиция задержала несколько человек.