Овечкин не забил в третьем матче НХЛ подряд

"Вашингтон" дома проиграл "Флориде" со счетом 2:5

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в третьем матче подряд в рамках регулярного чемпионата. "Вашингтон" дома проиграл "Флориде" со счетом 2:5, потерпев второе поражение подряд.

У победителей шайбы забросили Эй Джей Грир (14-я минута), Сэм Беннетт (32), Увис Балинскис (36), Антон Лунделл (59), Картер Верхаге (60). У проигравших отметился Джейкоб Чикран (23, 31).

В последний раз 40-летний Овечкин забил 12 января в гостевом матче с "Нэшвиллом" (2:3). Всего он набрал 41 очко по системе "гол + пас" (20 + 21). На его счету 917 шайб в карьере и 994 с учетом плей-офф (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов отразил 23 броска.

"Флорида" в 47 матчах набрала 53 очка и занимает предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, "Вашингтон" идет четвертым в Столичном дивизионе, в 49 играх набрав 54 очка. В следующем матче 20 января "Флорида" примет "Сан-Хосе", "Вашингтон" в этот же день на выезде сыграет с "Колорадо".