Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

Нападающий "Каролины" забил две шайбы в течение минуты

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси", забив две шайбы в течение минуты. Игра завершилась со счетом 4:1.

У победителей шайбы забросили Свечников (34-я, 35-я и 56-я минуты), Джексон Блэйк (49), у проигравших - Тимо Майер (45). 25-летний россиянин в четвертый раз в карьере забросил в матче три шайбы и делит девятое место по этому показателю в истории франшизы с Джеффом Скиннером, Пэтом Вербиком и Майком Роджерсом. Наибольшее количество хет-триков у Эрика Стаала (13).

Первые две шайбы Свечников забросил в течение 57 секунд во второй раз в сезоне. Впервые он забил так в ноябре с "Ванкувером" (4:3), на что ему потребовалось 54 секунды. В истории франшизы это четвертый случай, когда игрок забивает в течение минуты более одного гола. Ранее дубль в течение минуты оформляли Вербик (сезон-1990/91), Рон Фрэнсис (1985/86) и Блэйн Стоутон (1983/84).

"Каролина" в 49 матчах набрала 64 очка и возглавляет Столичный дивизион, "Нью-Джерси" в этом же дивизионе в 48 играх имеет 50 очков и идет на шестом месте. В следующем матче "Каролина" 19 января примет "Баффало", "Нью-Джерси" 20 января на выезде сыграет с "Калгари".