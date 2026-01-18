Форвард "Бостона" Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

Россиянин помог команде одержать шестую победу подряд

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © Al Bello/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов отметился одной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго".

Встреча завершилась гостевой победой "Бостона" со счетом 5:2. Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне, также на его счету 11 голевых передач в 44 играх сезона. Нападающий "Чикаго" Илья Михеев не отметился результативными действиями.

"Бостон", одержавший шестую победу подряд, занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 58 очков в 49 матчах. Потерпевший третье поражение подряд "Чикаго" идет на седьмом месте Центрального дивизиона с 45 очками после 48 встреч. В следующем матче "Бостон" на выезде сыграет с "Далласом" в ночь на 21 января по московскому времени. "Чикаго" в ночь на 20 января примет "Виннипег".