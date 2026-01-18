Свечников назвал игру своего звена залогом хет-трика в матче с "Нью-Джерси"

Россиянин в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников © Jared C. Tilton/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Хорошая игра звена, в котором выступает российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников, стала залогом его хет-трика в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси". Такое мнение Свечников высказал в комментарии журналистке Рэйчел Баркли.

В ночь на 18 января по московскому времени "Каролина" на выезде со счетом 4:1 обыграла "Нью-Джерси". Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик. Первые две шайбы Свечников забросил в течение 57 секунд.

"Мы играли уверенно все 60 минут, воспользовались возможностями, которые у нас были, думаю, это секрет нашего сегодняшнего успеха. Мое звено сегодня провело потрясающий матч, [нападающий] Себастьян Ахо создавал пространство для меня в эпизодах со всеми тремя моими голами. Мне просто нужно было бросить. Прекрасная игра с их стороны", - сказал Свечников.

"Каролина" в 49 матчах набрала 64 очка и возглавляет Столичный дивизион, В следующем матче команда 19 января примет "Баффало".