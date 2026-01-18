Клюндикова рассказала, что не чувствует себя в безопасности в США

Баскетболистка отметила, что на улицах очень много бездомных

Мария Клюндикова © Ethan Miller/ Getty Images

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Мария Клюндикова, выступающая в клубе Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Миннесота", не чувствует себя в безопасности в США, ко многим бытовым вещам там приходится привыкать. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Там я чувствую себя не так безопасно, потому что, например, [на улицах] очень много бездомных, и я не очень комфортно себя чувствую, а в целом адаптировалась нормально. Конечно, ко многому там привыкаешь, особенно к еде, которая там более жирная. Из плюсов нравится, что там очень много народа тянется к спорту, люди заряжаются спортом, это очень понравилось", - сказала Клюндикова.

Она добавила, что в течение сезона не чувствовала негатива по отношению к себе.

Клюндиковой 27 лет, контракт с "Миннесотой" она подписала летом 2025 года. В сезоне-2025 баскетболистка провела за команду 40 игр, выполняя в среднем за игру 3 подбора, 0,6 перехватов и набирая 4,1 очка. Ранее в WNBA она выступала за "Лос-Анджелес Спаркс", в России последние сезоны провела в екатеринбургском УГМК.

В сезоне-2025 "Миннесота", за которую также выступает россиянка Анастасия Олаири Косу, дошла до полуфинала плей-офф WNBA, где уступила в серии до трех побед "Финиксу" со счетом 1-3.