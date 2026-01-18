Двукратного чемпиона НБА Одома задержали за вождение в нетрезвом виде

Одом допустил превышение скорости и нарушил правила смены полосы движения

Редакция сайта ТАСС

Ламар Одом © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ламар Одом был задержан полицией Лас-Вегаса за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что Одом допустил превышение скорости и нарушил правила смены полосы движения. Ранее спортсмена задерживали за вождение в нетрезвом виде в 2013 году.

Одому 46 лет, последним клубом в его карьере была испанская "Баскония", за которую он выступал в 2014 году. С 2004 по 2011 год игрок выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", с которым дважды (2009, 2010) стал чемпионом НБА. Также он играл за "Лос-Анджелес Клипперс", "Майами" и "Даллас". Вместе со сборной США Одом стал чемпионом мира 2010 года и бронзовым призером Олимпиады 2004 года.