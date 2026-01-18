Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов отобрались на Олимпийские игры

Вопрос участия спортсменов в Играх-2026 будет решать Международный олимпийский комитет

Комплекс "Эудженио Монти" в Кортина-д'Ампеццо © Ryan Pierse/ Getty Images

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нейтральные саночники из России Дарья Олесик и Павел Репилов стали обладателями олимпийских лицензий. Как сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, вопрос участия спортсменов в Играх-2026 будет решать Международный олимпийский комитет (МОК).

"Определены обладатели двух олимпийских лицензий, которые выделила FIL [Международная федерация санного спорта] нейтральным спортсменам-саночникам (по одной у мужчин и женщин), - рассказала Гарт. - Это Дарья Олесик и Павел Репилов, набравший на международных турнирах больше очков, чем Матвей Пересторонин. Теперь эти спортсмены должны пройти проверку МОК и получить официальные приглашения на Игры".

В субботу в германском Оберхофе стартовал чемпионат Европы, на который были заявлены и все три саночника из РФ, имеющих в настоящее время нейтральный статус: Олесик, Павел Репилов и Пересторонин. Олесик заняла в итоге 12-е место, Репилов - 18-е, Пересторонин - 13-е.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Мужчины в одноместных санях выйдут на старт 7 и 8 февраля и совершат четыре заезда. Олимпийские соревнования женщин в одноместных санях пройдут 9 и 10 февраля. По 25 женщин и мужчин получили олимпийские лицензии для участия в этих дисциплинах.