Конкин выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

Второе место занял белорус Максим Воробей, третье - Карим Халили

Ярослав Конкин © Донат Сорокин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Ярослав Конкин стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.

Конкин показал результат 36 минут 17,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Максим Воробей (отставание - 6,8 секунды; 1 промах). Третьим стал Карим Халили (+12; 2)

Третий этап Кубка России завершится 18 января.