Лыжница Крупицкая ожидает предоставления нейтрального статуса

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Евгения Крупицкая ожидает ответа по предоставлению нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Крупицкая стала победительницей скиатлона на этапе Кубка России в Казани.

"Да, я подавала заявку на нейтральный статус. Мне еще не пришел ответ", - сказала Крупицкая.

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. "Очень немного за ними слежу. Только сводку читаю", - отметила Крупицкая.