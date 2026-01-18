ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лыжница Крупицкая ожидает предоставления нейтрального статуса

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева
09:36

Евгения Крупицкая

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Евгения Крупицкая ожидает ответа по предоставлению нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Крупицкая стала победительницей скиатлона на этапе Кубка России в Казани.

"Да, я подавала заявку на нейтральный статус. Мне еще не пришел ответ", - сказала Крупицкая.

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. "Очень немного за ними слежу. Только сводку читаю", - отметила Крупицкая. 

