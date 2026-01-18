Валиева примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам

Турниры станут первыми для фигуристки после дисквалификации

ТАСС, 18 января. Фигуристка Камила Валиева примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Друзья, у меня для вас новость - я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации", - написала Валиева.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве. Кубок Первого канала состоится с 18 по 23 марта.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.