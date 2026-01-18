Колосков назвал пустыми разговоры о бойкоте немцами ЧМ-2026 из-за Гренландии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Обсуждение возможного бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года сборной Германии на фоне опросов общественного мнения не имеет под собой реальных оснований. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее газета Bild сообщила, что почти половина жителей Германии выступают за бойкот чемпионата мира 2026 года в случае присоединения Гренландии к США. Согласно данным исследования института INSA, 47% респондентов поддержали идею бойкота, 35% высказались против, еще 18% затруднились с ответом.

"Чушь какая-то. Что только не напридумывают. При чем тут Гренландия и чемпионат мира? Это же всего лишь опрос, - сказал Колосков. - Другое дело, если бы федерация футбола Германии официально выступила и заявила, что не отправит свою команду, тогда об этом имело бы смысл рассуждать. Надо иметь в виду, что этого никогда не будет. Все это пустые разговоры".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.