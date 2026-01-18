Жулин верит, что Валиева успешно вернется на соревнования

Фигуристка примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам

Александр Жулин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Камиле Валиевой будет непросто вернуться на соревнования, однако она является талантливейшей фигуристкой, и есть основания верить в ее успех. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

Ранее Валиева объявила о возвращении на турниры. Спортсменка примет участие в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

"Очень рад, что она возвращается в большой спорт. Ей будет, конечно, непросто. Но я очень в нее верю и думаю, что это просто здорово, что будем ее опять наблюдать. Талантливейший человек. Очень надеюсь, что с ее возвращением соревнования в женском одиночном катании заиграют новыми красками. Особенно после того, что я увидел на чемпионате Европы - у нас девочки так катались еще лет 10-15 назад", - сказал Жулин.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве. Кубок Первого канала состоится с 18 по 23 марта.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.